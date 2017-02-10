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17:25 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Сбивший насмерть пенсионерку воронежец получил 4 года колонии

Железнодорожный райсуд приговорил 47-летнего воронежца к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в пятницу, 10 февраля.

Водитель насмерть сбил пенсионерку, управляя автомобилем в нетрезвом виде 1 июня 2016 года. Мужчина частично признал вину.

Суд установил, что лишенный прав выпивший воронежец ехал на «Ладе Приоре» по Ленинскому проспекту. Пенсионерка переходила дорогу по «зебре» у дома 129. Водитель сбил женщину и скрылся.

По словам воронежца, он увидел пешехода непосредственно перед наездом. После ДТП горожанин скрылся, испугавшись ответственности. Воронежец уверен, что не причинил женщине сильных повреждений. По его мнению, на пенсионерку наехал белый BMW, что ехал следом.

Суд расценил позицию мужчины, как попытку уйти от ответственности. При вынесении приговора, суд учел отсутствие судимостей у воронежца и положительные характеристики. Помимо 4 лет лишения свободы в колонии-поселении, суд назначил мужчине выплату двум сыновьям погибшей по 400 тыс. рублей. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

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