Сбивший насмерть пенсионерку воронежец получил 4 года колонии

Водитель насмерть сбил пенсионерку, управляя автомобилем в нетрезвом виде 1 июня 2016 года. Мужчина частично признал вину.

Суд установил, что лишенный прав выпивший воронежец ехал на «Ладе Приоре» по Ленинскому проспекту. Пенсионерка переходила дорогу по «зебре» у дома 129. Водитель сбил женщину и скрылся.

По словам воронежца, он увидел пешехода непосредственно перед наездом. После ДТП горожанин скрылся, испугавшись ответственности. Воронежец уверен, что не причинил женщине сильных повреждений. По его мнению, на пенсионерку наехал белый BMW, что ехал следом.