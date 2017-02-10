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20:40 (мск), источник: Nur.kz

Алматинец разоблачил куратора группы «Синий Кит» в соцсетях

Ислам Угушев: Это малолетки, которых совсем не воспитывали родители.

Источник: Nur.kz

Член инициативной группы «Совет Общественной Безопасности» города Алматы Ислам Угушев рассказал, как ему удалось разоблачить одного из кураторов вредоносной группы под названием «Синий кит», которая вовлекает подростков в опасную игру со смертью. Об этом он сообщил на своей странице в в Facebook.

«Уважаемые жители Алматы. Данный пост наглядно показывает, что большая часть распространителей вредоносных групп, это малолетки, которых совсем не воспитывали родители», — написал он.

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«Вот пример: Данная история произошла 09.02.2017 г. То есть сегодня.

Все началось с того, что на глаза сотрудников С. О. Б. попала очередная вредоносная группа — Синий Кит. Ну мы естественно решили ее заблокировать и параллельно выявить создателей группы. Долго ждать не пришлось, с нами тут же связался Администратор вредоносной группы и сразу же отправил список заданий.

После чего началось самое интересное.

1. Мы зашли на страницу этого злодея — vk.com/id321151243 Арман Жаманбалинов, в которой он оставил целую кучу подсказок, благодаря которым, его можно было вычислить — Skype armashka 1999, город Семей и свой номер телефона 8747502839. После чего мы открыли Google, в строку поиска ввели имя злодея — Арман Жаманбалинов и ввели его номер телефона — 8747502839 и Google, выдал нам всю совпадающую информацию по нашему запросу.

2. По выделенным ссылкам, мы нашли очередную страницу Армана Жаманбалинова, зашли в нее и увидели ту же самую информацию, только уже на его настоящей странице — vk.com/id243008295. — Skype armashka 1999, город Семей и свой номер телефона 8747502839. Где он еще написал — ВСЕМ ПРИВЕТ! ПОДПИШИТЕСЬ НА МОЙ КАНАЛ В ЮТУБЕ — youtu.be/8_D8HjuSFzs .

Плюс Арман фейк и Арман настоящий были друг у друга в друзьях. Пройдя по ссылке на канал, мы увидели видео в котором Арман устроил демонстрацию своего лица. Таким образом, у нас на руках появились неопровержимые доказательства того, что Арман фейк и Арман настоящий, это одно и тоже лицо плохого мальчика, который распространяет задания опасной игры Синий Кит.

3. После чего, мы, прямо в лоб, сообщили ему, что у него теперь большие проблемы, так как он распространяет задания опасной игры, из-за которой страдают люди. Естественно, он тут же удалился из социальной сети, — рассказал Угушев.

Однако, по его словам, сотрудники С. О. Б. уже передали всю необходимую информацию по Арману Жаманбалинову и его активной деятельности, в отдел криминальной полиции города Семей.

«Люди, вот вам явные доказательства того, что большинство людей, которые угрожают вашим родным условиями опасной игры, это всего лишь маленькие, туповатые и невоспитанные дети», — заявил он.

Напомним, что игра «Синий кит» или «Тихий дом» стала распространяться в России, затем в Казахстане. Каждый день детям присылают задания, которые они должны выполнить в 4:20 утра.

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