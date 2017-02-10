Алматинец разоблачил куратора группы «Синий Кит» в соцсетях
Ислам Угушев: Это малолетки, которых совсем не воспитывали родители.
Ислам Угушев: Это малолетки, которых совсем не воспитывали родители.
Член инициативной группы «Совет Общественной Безопасности» города Алматы Ислам Угушев рассказал, как ему удалось разоблачить одного из кураторов вредоносной группы под названием «Синий кит», которая вовлекает подростков в опасную игру со смертью. Об этом он сообщил на своей странице в в Facebook.
«Уважаемые жители Алматы. Данный пост наглядно показывает, что большая часть распространителей вредоносных групп, это малолетки, которых совсем не воспитывали родители», — написал он.
«Вот пример: Данная история произошла
Все началось с того, что на глаза сотрудников С. О. Б. попала очередная вредоносная группа — Синий Кит. Ну мы естественно решили ее заблокировать и параллельно выявить создателей группы. Долго ждать не пришлось, с нами тут же связался Администратор вредоносной группы и сразу же отправил список заданий.
После чего началось самое интересное.
1. Мы зашли на страницу этого злодея — vk.com/id321151243 Арман Жаманбалинов, в которой он оставил целую кучу подсказок, благодаря которым, его можно было вычислить — Skype armashka 1999, город Семей и свой номер телефона 8747502839. После чего мы открыли Google, в строку поиска ввели имя злодея — Арман Жаманбалинов и ввели его номер телефона — 8747502839 и Google, выдал нам всю совпадающую информацию по нашему запросу.
2. По выделенным ссылкам, мы нашли очередную страницу Армана Жаманбалинова, зашли в нее и увидели ту же самую информацию, только уже на его настоящей странице — vk.com/id243008295. — Skype armashka 1999, город Семей и свой номер телефона 8747502839. Где он еще написал — ВСЕМ ПРИВЕТ! ПОДПИШИТЕСЬ НА МОЙ КАНАЛ В ЮТУБЕ — youtu.be/8_D8HjuSFzs .
Плюс Арман фейк и Арман настоящий были друг у друга в друзьях. Пройдя по ссылке на канал, мы увидели видео в котором Арман устроил демонстрацию своего лица. Таким образом, у нас на руках появились неопровержимые доказательства того, что Арман фейк и Арман настоящий, это одно и тоже лицо плохого мальчика, который распространяет задания опасной игры Синий Кит.
3. После чего, мы, прямо в лоб, сообщили ему, что у него теперь большие проблемы, так как он распространяет задания опасной игры,
Однако, по его словам, сотрудники С. О. Б. уже передали всю необходимую информацию по Арману Жаманбалинову и его активной деятельности, в отдел криминальной полиции города Семей.
«Люди, вот вам явные доказательства того, что большинство людей, которые угрожают вашим родным условиями опасной игры, это всего лишь маленькие, туповатые и невоспитанные дети», — заявил он.
Напомним, что игра «Синий кит» или «Тихий дом» стала распространяться в России, затем в Казахстане. Каждый день детям присылают задания, которые они должны выполнить в 4:20 утра.