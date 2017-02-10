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17:52 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Иностранцы получили более 23 лет колонии на пятерых за сбыт героина в Воронеже

Центральный райсуд приговорил пятерых иностранцев к лишению свободы на сроки от 4,5 до 5 лет в колониях общего и строгого режимов в четверг, 9 февраля.

Уроженцы Узбекистана и Кыргызской республики организовали незаконный бизнес летом 2015 года, однако он просуществовал около месяца — дилеров поймали сотрудники ФСБ, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Суд установил, что у каждого члена преступной группы была своя роль: 22-летний и 41-летняя жители Узбекистана принимали заказы, остальные — 23 летние парень и девушка, а также 41-летняя уроженка Кыргызской республики — выступали в качестве «курьеров» и делали «закладки» в городе. Адреса тайников иностранцы сообщали только после того, как покупатели выполняли денежные переводы на лицевые счета. Женщина хранила наркотики в квартире на улице Ильича — правоохранители нашли более 1 кг героина.

Пять иностранцев признали виновными в совершении 12 преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере); ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере); п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков в крупном размере); ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере).

Осужденные приговор не обжаловали, он вступил в законную силу.

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