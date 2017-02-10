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21:58 (мск), источник: УНИАН

Мужчина, который насмерть сбил 4-летнего ребенка, заплатил залог и исчез

Судебная тяжба продолжается уже около года.

Источник: УНИАН

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Трагедия произошла на трассе Киев-Ковель еще в ноябре 2015 года.

Тогда 23-летний водитель Ланоса Максим Комулов сбил на пешеходном переходе мальчика.

Потом мужчина заплатил в суде 40 тысяч гривен и скрылся. Несмотря на ходатайство прокуроров и потерпевших об аресте водителя, суд разрешил внести залог.

Теперь заседание по делу отменяют одно за одним, ибо нет кого судить.

Информацию о побеге мужчины подтверждает и его адвокат, а вину по поводу этого перекладывают друг на друга представители суда и прокуратуры.

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