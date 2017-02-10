Мужчина, который насмерть сбил 4-летнего ребенка, заплатил залог и исчез
Судебная тяжба продолжается уже около года.
Судебная тяжба продолжается уже около года.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Трагедия произошла на трассе
Тогда 23-летний водитель Ланоса Максим Комулов сбил на пешеходном переходе мальчика.
Потом мужчина заплатил в суде 40 тысяч гривен и скрылся. Несмотря на ходатайство прокуроров и потерпевших об аресте водителя, суд разрешил внести залог.
Теперь заседание по делу отменяют одно за одним, ибо нет кого судить.
Информацию о побеге мужчины подтверждает и его адвокат, а вину по поводу этого перекладывают друг на друга представители суда и прокуратуры.