Мужчина, который насмерть сбил 4-летнего ребенка, заплатил залог и исчез

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Трагедия произошла на трассе Киев-Ковель еще в ноябре 2015 года.

Тогда 23-летний водитель Ланоса Максим Комулов сбил на пешеходном переходе мальчика.

Потом мужчина заплатил в суде 40 тысяч гривен и скрылся. Несмотря на ходатайство прокуроров и потерпевших об аресте водителя, суд разрешил внести залог.

Теперь заседание по делу отменяют одно за одним, ибо нет кого судить.

Информацию о побеге мужчины подтверждает и его адвокат, а вину по поводу этого перекладывают друг на друга представители суда и прокуратуры.