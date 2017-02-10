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23:24 (мск), источник: Nakanune.ru

«Представлялся сотрудником ТСЖ, проходил в квартиру и душил»: Следователи объявили вознаграждение за убийцу старушек

Следователи расследуют серию убийств престарелых женщин, совершенных на территории Республики Татарстан, а также в Приволжском и Уральском федеральных округах с 2011 по 2012 гг., сообщили Накануне.RU в пресс-службе следственного управления СК России по Свердловской области.

Материалами уголовного дела установлено, что преступления совершались в период 2011—2012 гг.., всего было совершено более 30 убийств женщин престарелого возраста, по которым подозреваемым может оказаться одно лицо. Во всех случаях жертвами преступления были одиноко проживающие в домах — «хрущевках» — женщины возрастом от 75 до 90 лет. Преступник, представляясь сотрудником ТСЖ либо социальных служб, проходил в квартиру, где душил пенсионерок удавкой, например, поясом от халата.

Следователи полагают, что хищение имущества пожилых женщин после их убийства не являлось приоритетным для преступника.

В ходе анализа уголовных дел установлено, что предполагаемый преступник обладает рядом психолого-криминалистических качеств: это мужчина в возрасте от 20 до 35 лет, среднего роста (около 175 см), худощавого телосложения, при этом физически развит, внешность невыразительная, городской житель, вырос в неполной семье или воспитывался без родителей, имеет невысокий социальный статус и уровень материального благополучия, имеет криминальный опыт, образование — среднее.

Следствие также располагает видеозаписью с изображением потенциального преступника, попавшего в объектив камеры видеонаблюдения в подъезде одной из жертв. Кроме того, имеется фоторобот данного лица, составленный одним из свидетелей, и совпадающий с изображенным на видео.

В ходе следствия назначались судебные молекулярно-генетические экспертизы.

В частности, в результате исследования вещественных доказательств получен генетической профиль одного и того же мужчины в следах пота на платке и зажигалке, изъятых с мест происшествий по фактам убийств двух престарелых женщин, совершенных в Верх-Исетском районе Екатеринбурга в 2012 г. Генетический профиль совпал со следами, полученными в ходе расследования аналогичных преступлений в Приволжском округе.

Всех, кто располагает информацией о подозреваемом, просят обращаться в СК в Екатеринбурге 8 (343)297−71−85 или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области — 8 (343)358−71−61.

Органы следственного комитета официально обращаются к населению за содействием в установлении личности неизвестного мужчины, в том числе за материальное вознаграждение, а также на условиях конфиденциальности. Лицу, информация которого поможет следствию в установлении личности преступника, будет выплачена денежная сумма в размере 1 млн руб.

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