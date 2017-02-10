На молдавской границе образовались гигантские пробки из грузовиков
Согласно данным онлайн сервиса «TRAFIC ONLINE», время ожидания на некоторых пограничных пунктах Молдовы для водителей большегрузов составляет более шести часов.
Согласно данным онлайн сервиса «TRAFIC ONLINE», время ожидания на некоторых пограничных пунктах Молдовы для водителей большегрузов составляет более шести часов.
КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. На молдавской границе образовались пробки из грузовых автомобилей. Согласно онлайн данным, скопление транспортных средств наблюдается сразу на нескольких погранпунктах как на границе с Румынией, так и с Украиной.
По состоянию на 19.30 наиболее серьезная обстановка отмечается на КПП
Время ожидания водителей большегрузов на погранпукте
На погранпункте