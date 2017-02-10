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22:53 (мск), источник: Sputnik.md

На молдавской границе образовались гигантские пробки из грузовиков

Согласно данным онлайн сервиса «TRAFIC ONLINE», время ожидания на некоторых пограничных пунктах Молдовы для водителей большегрузов составляет более шести часов.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. На молдавской границе образовались пробки из грузовых автомобилей. Согласно онлайн данным, скопление транспортных средств наблюдается сразу на нескольких погранпунктах как на границе с Румынией, так и с Украиной.

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По состоянию на 19.30 наиболее серьезная обстановка отмечается на КПП Леушены-Албица, где в пробке можно простоять свыше шести часов на выезде из республики, а на въезде — ровно шесть часов.

Время ожидания водителей большегрузов на погранпукте Тудора-Староказачье на выезде из республики составляет около четырех часов, а на въезде — 160 минут, на КПП Отаки-Могилев-Польск — свыше двух часов и более трех, соответственно.

На погранпункте Крива-Мамалига на выезде из страны в пробке стоят по четыре часа, на КПП Скуляны-Скуляны — по два часа, Джурджулешты-Галац — по часу.

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