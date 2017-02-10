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22:00 (мск), источник: Капитал

В Полтавской области зафиксирована вспышка АЧС

В Полтавской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Источник: Капитал

«Согласно информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Полтавской области в личном подсобном хозяйстве гражданки, проживающей в с. Счастливое Чутовского района Полтавской области было зарегистрировано заболевание и гибель свиньи», — говорится в сообщении.

Как отмечается, при исследовании отобранных проб биоматериала установлен диагноз на африканскую чуму свиней. В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

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