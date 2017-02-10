В Полтавской области зафиксирована вспышка АЧС

«Согласно информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Полтавской области в личном подсобном хозяйстве гражданки, проживающей в с. Счастливое Чутовского района Полтавской области было зарегистрировано заболевание и гибель свиньи», — говорится в сообщении.

Как отмечается, при исследовании отобранных проб биоматериала установлен диагноз на африканскую чуму свиней. В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.