Полиция разыскивает двух неизвестных, отнявших у мужчины сумку с деньгами на северо-западе Москвы

«На службу “02” поступило сообщение о том, что по адресу: ул. Маршала Жукова, д. 59, двое неизвестных причинили мужчине телесные повреждения, забрали денежные средства и скрылись на автомобиле, предположительно, марки Saab. Сумма материального ущерба уточняется», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по результатам объявленного плана «Перехват» предполагаемый автомобиль был обнаружен брошенным на одной из улиц Москвы. Розыск нападавших продолжается. «Проводится дальнейшая проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», — уточнили в пресс-службе.