Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
«Живой Кен» не может нормально дышать
Турецкий министр сделал заявление об "аннексии Крыма Россией"
Почему Лукашенко решил взять курс на независимость от России?
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Первым делом — самолеты: история «Аэрофлота» в плакатахРекламные материалы «Аэрофлота» советской эпохи, позволяющие заглянуть в прошлое
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
В Домодедове экстренно посадили самолет с одним пассажиром
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
Спасения в феврале не будет: МВФ не дает кредит Киеву – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Назван лидер ЕС, с которым Путин сможет расколоть Европу – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
14События недели в фотографиях
01:42 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Полиция разыскивает двух неизвестных, отнявших у мужчины сумку с деньгами на северо-западе Москвы

Полиция разыскивает двух неизвестных, которые напали на мужчину на северо-западе Москвы, нанесли ему телесные повреждения и отобрали сумку с деньгами. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД РФ.

«На службу “02” поступило сообщение о том, что по адресу: ул. Маршала Жукова, д. 59, двое неизвестных причинили мужчине телесные повреждения, забрали денежные средства и скрылись на автомобиле, предположительно, марки Saab. Сумма материального ущерба уточняется», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по результатам объявленного плана «Перехват» предполагаемый автомобиль был обнаружен брошенным на одной из улиц Москвы. Розыск нападавших продолжается. «Проводится дальнейшая проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», — уточнили в пресс-службе.

Ранее портал Life сообщил, что двое неизвестных напали на мужчину на северо-западе Москвы, избили его и забрали сумку с деньгами, в которой находились порядка 10 млн руб.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Движение транспорта на ТТК в районе ул. Автозаводская полностью восстановлено после ДТП
Конгресс заинтересовал разговор советника Трампа и посла России
Трамп пообещал новые меры нацбезопасности в США и мир в Азии
Могерини рассказала о позиции ЕС по антироссийским санкциям
Армия Сирии отрезала последний путь отступления ИГ из Эль-Баба
Премьер-министр Польши попала в ДТП
Рекрутеры назвали самые необычные вакансии
Российские биатлонисты пригласят французов на чай после скандала
Спорт
Стал известен состав сборной России в мужском спринте на ЧМ Гонка состоится в субботу и начнется в 16:45 по московскому времени
Авто
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик» В одном из ангаров портового города Вентспилс обнаружился единственный экземпляр перспективной модели «Роксана»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Государство застрахует всех дольщиков
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
В Петербурге продавали квартиры в несуществующем поселке
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Поклонники подозревают Паулину Андрееву в беременности На единственном фото в Инстаграме актрисы видно округлившийся животик.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь