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23:14 (мск), источник: ТАСС

Девять человек погибли при взрыве в Багдаде

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Девять человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в Багдаде. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на источник в полиции.

По данным агентства, заминированный автомобиль был взорван на юго-западе иракской столицы. В результате взрыва также были повреждены некоторые расположенные поблизости магазины, здания и другие автомобили.

Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

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