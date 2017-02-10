Девять человек погибли при взрыве в Багдаде

По данным агентства, заминированный автомобиль был взорван на юго-западе иракской столицы. В результате взрыва также были повреждены некоторые расположенные поблизости магазины, здания и другие автомобили.

Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.