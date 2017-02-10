Девять человек погибли при взрыве в Багдаде
МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Девять человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в Багдаде. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на источник в полиции.
МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Девять человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в Багдаде. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на источник в полиции.
По данным агентства, заминированный автомобиль был взорван на
Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.