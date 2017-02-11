В аэропорту Внуково пассажир избил менеджера авиакомпании «Победа»
В аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на менеджера авиакомпании «Победа». Пострадавшему пришлось обратиться за медицинской помощью, сообщается на сайте авиакомпании.
В аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на менеджера авиакомпании «Победа». Пострадавшему пришлось обратиться за медицинской помощью, сообщается на сайте авиакомпании.
Инцидент произошел в ночь на 10 февраля. Пассажир прибыл к стойке регистрации, когда до окончания посадки на борт самолета оставалось три минуты. Менеджер отказался зарегистрировать опоздавшего пассажира. После этого молодой человек потребовал вернуть ему деньги за билет. После того, как представитель авиакомпании отказал ему, пассажир напал на него и начал избивать. Видеозапись инцидента опубликовал телеканал «360».
«Представитель немедленно позвонил в ЛОВД (линейный отдел внутренних дел. — РБК) с просьбой помочь разобраться с агрессивным пассажиром, но нападавший свободно вышел из офиса и задержан не был», — отмечается на сайте авиакомпании. Пострадавший обратился за медицинской помощью и написал заявление в полицию.
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