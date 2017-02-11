В аэропорту Внуково пассажир избил менеджера авиакомпании «Победа»

Инцидент произошел в ночь на 10 февраля. Пассажир прибыл к стойке регистрации, когда до окончания посадки на борт самолета оставалось три минуты. Менеджер отказался зарегистрировать опоздавшего пассажира. После этого молодой человек потребовал вернуть ему деньги за билет. После того, как представитель авиакомпании отказал ему, пассажир напал на него и начал избивать. Видеозапись инцидента опубликовал телеканал «360».

Внуково: опоздавший пассажир плюнул в лицо сотруднику «Победы» и избил его

«Представитель немедленно позвонил в ЛОВД (линейный отдел внутренних дел. — РБК) с просьбой помочь разобраться с агрессивным пассажиром, но нападавший свободно вышел из офиса и задержан не был», — отмечается на сайте авиакомпании. Пострадавший обратился за медицинской помощью и написал заявление в полицию.

В сообщении пресс-служба авиакомпании потребовала «ускорить введение уголовной ответственности для дебоширов и введение «черных списков». По мнению представителей авиакомпании, недостаточно строгие наказания для нарушителей порядка на авиатранспорте заставляют их чувствовать себя безнаказанными.

В ноябре 2016 года лайнер «Аэрофлота» Airbus A330−243 совершил вынужденную посадку в аэропорту канадского городка Икалуит из-за агрессивного поведения одного из пассажиров.

Ранее Владимир Путин поддержал идею авиакомпании «Аэрофлот» об ужесточении ответственности для пассажиров, устраивающих дебоши на борту самолетов. Глава авиакомпании Виталий Савельев также попросил разрешения отказывать в допуске в самолет тем, кто попал в черный список компании.