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00:03 (мск), источник: РИА Новости

В Москве попал в ДТП автомобиль посольства Армении

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Автомобиль Mersedes, принадлежащий посольству Армении, попал в ДТП в районе аэропорта «Шереметьево», сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства Левон Торгомян.

«На выезде на платную трассу со стороны аэропорта “Шереметьево” автомобиль Mersedes, принадлежащий посольству, столкнулся с Kia. По предварительной информации, никто не пострадал», — сказал Торгомян.

По информации посольства, сейчас на месте работают сотрудники ДПС. «Наш водитель сообщил, что он не виноват в ДТП, однако сотрудники ДПС, я думаю, разберутся», — отметил пресс-секретарь.

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