В Москве попал в ДТП автомобиль посольства Армении

«На выезде на платную трассу со стороны аэропорта “Шереметьево” автомобиль Mersedes, принадлежащий посольству, столкнулся с Kia. По предварительной информации, никто не пострадал», — сказал Торгомян.

По информации посольства, сейчас на месте работают сотрудники ДПС. «Наш водитель сообщил, что он не виноват в ДТП, однако сотрудники ДПС, я думаю, разберутся», — отметил пресс-секретарь.