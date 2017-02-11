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00:34 (мск), источник: РИА Новости

Глава МВД Польши созвал совещание в связи с ДТП с участием премьера

ВАРШАВА, 11 фев — РИА Новости. Глава МВД Польши Мариуш Блащак созвал экстренное совещание с участием руководства Бюро охраны правительства (BOR) в связи с ДТП, в котором пострадала премьер страны Беата Шидло.

Источник: РИА Новости

«Министр Мариуш Блащак созвал срочное совещание с руководством BOR. Обстоятельства аварии изучаются», — говорится в сообщении МВД в Twitter.

Отмечается также, что в выяснении причин инцидента задействованы все структуры, которые находятся в ведении министерства.

ДТП с участием кортежа премьера произошла в Освенциме вечером в пятницу. По предварительным данным, в несколько автомобилей из кортежа врезалась машина, выезжавшая со второстепенной дороги. Один из автомобилей кортежа, в котором находилась Шидло, врезался в дерево и серьезно поврежден.

Согласно официальным данным, Шидло находится в стабильном состоянии и в сознании. В то же время глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что премьер получила «серьезные ранения». Глава польского правительства прошла обследования в больнице в Освенциме, в настоящее время ее вертолетом транспортируют в Варшаву.

Помимо Шидло, в аварии пострадали два сотрудника Бюро охраны правительства Польши, один из них нуждается в стационарном лечении.

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