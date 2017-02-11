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00:51 (мск), источник: Интерфакс

Сотрудники Росгвардии открыли огонь при задержании в Подмосковье

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU — Сотрудники Росгвардии ведут поиск неизвестных, оказавших сопротивление при проверке документов, сообщает пресс-служба Центрального округа Федеральной службы войск Национальной гвардии в субботу.

«Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области в городе Мытищи обратил внимание на подозрительный автомобиль, стоявший на обочине. Сотрудники решили проверить документы. В момент передачи документов водитель неожиданно поднял дверное окно и прижал руку сотрудника. Росгвардеец сумел разбить стекло и освободить руку. В этот момент иномарка резко сорвалась с места. Сотрудник сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем открыл огонь по колёсам», — отметили в пресс-службе.

По словам представителя пресс-службы, ведется поиск скрывшегося автомобиля.

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