Под Воронежем в садовом товариществе огонь уничтожил иномарку

В 19:55 пятницы, 10 февраля, в садовом товариществе «Дубрава», которое расположено в Рамонском районе, случилось возгорание. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что полыхает автомобиль Lifan.

«Травматизма и гибели людей не произошло», — рассказали в МЧС.

С огнем удалось справиться в 20:27. Иномарка была пламенем полностью уничтожена. Теперь предстоит выяснить причину пожара.