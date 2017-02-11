Под Воронежем в садовом товариществе огонь уничтожил иномарку
На пожаре никто не пострадал.
На пожаре никто не пострадал.
В 19:55 пятницы, 10 февраля, в садовом товариществе «Дубрава», которое расположено в Рамонском районе, случилось возгорание. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что полыхает автомобиль Lifan.
«Травматизма и гибели людей не произошло», — рассказали в МЧС.
С огнем удалось справиться в 20:27. Иномарка была пламенем полностью уничтожена. Теперь предстоит выяснить причину пожара.