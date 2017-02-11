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10:27 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирская полиция ищет свидетелей убийства депутата

Труп нашли в Заельцовском парке утром 3 февраля.

В обращении ГУ МВД по Новосибирской области не указывается имя и фамилия убитого, но есть фотография, по которой можно без труда узнать Владимира Шевцова, депутата Искитимского районного совета и бизнесмена.

Напомним, этот человек неделю назад был заколот ножом в сердце. А за пару месяцев до трагедии на него было заведено уголовное дело за мошенничество.

Перед смертью Шевцов был одет в пуховик с капюшоном, меховую шапку, джинсы, перчатки, пуловер — всё чёрное. Только шарф серый и белая рубашка. На левой руке — часы с черным циферблатом в стальной оправе. На правой руке обручальное кольцо. С собой был портфель от ноутбука. Предполагают, что он мог быть на улицах Державина, Семьи Шамшиных, Красный проспект, Фрунзе, Ипподромской, Жуковского, Дуси Ковальчук, Дачном шоссе, Аэропорт и площади Калинина.

Полиция просит всех, кто видел Шевцова в период с 6 часов вечера 2 февраля до 09:30 утра 3 февраля позвонить по телефонам: 8 996 376 28 35, 232 28 35. Конфиденциальность гарантируют.

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