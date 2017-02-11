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05:36 (мск), источник: РБК

СМИ сообщили о задержании в США хакера российского происхождения

В Лос-Анджелесе задержан хакер российского происхождения Александр Твердохлебов. Спецслужбы арестовали его еще 1 февраля, однако известно об этом стало лишь накануне, сообщает интернет-ресурс The Daily Beast.

Источник: Reuters

Спецслужбы США обвиняют 29-летнего Твердохлебова в мошенничестве с банковскими счетами американцев. По версии следствия, хакер снимал деньги с помощью специализированных программ, которые внедрялись на компьютеры пострадавших. Позже, в момент осуществления транзакции с помощью-интернет-банкинга, они вмешивались в процесс и снимали деньги со счетов. Это позволяло проводить операции не поднимая моментальной тревоги.

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Свои преступления Твердохлебов совершал с 2009 по 2010 год. Следователи утверждают, что от его действий пострадали тысячи американцев. Он использовал в своих интересах порядка десяти тысяч зараженных вирусом компьютеров, входивших в ботнет.

Обнаружить Твердохлебова властям США помог взлом переписки другого хакера российского происхождения, Вадима Полякова, уроженца Санкт-Петербурга. Летом 2016 года в американском суде он признал свою вину в соучастии в краже и отмывании средств, полученных незаконным путем. Его обвинили в хищении средств пользователей сайта StubHub.com по продаже электронных билетов, чьи аккаунты были взломаны хакерами. В общей сложности были похищены $1,6 млн.

Информации, которую спецслужбы получили из переписки Полякова, оказалось достаточно для того, чтобы выйти на Твердохлебова.

Во время обыска депозитных ячеек в Калифорнии, принадлежащих Твердохлебову, агентам удалось обнаружить $172 тыс. купюрами по $100. В еще одной депозитной ячейке Твердохлебова, которую он держал в Лас-Вегасе, было обнаружено $100 тыс.

Александр Твердохлебов родился в России, однако в 2009 году женился на американке и получил гражданство США. Позднее он развелся с супругой, сохранив при этом американское гражданство, уточняет The Daily Beast.

В Испании 13 января по запросу из США был арестован российский программист Станислав Лисов, против которого два года вело расследование ФБР. Полиция Испании обвинила россиянина в разработке и распространении вируса NeverQuest, который помог похитить миллионы долларов со счетов по всему миру. Вплоть до принятия судом решения о возможности его экстрадиции в США Лисов останется в Испании под стражей.

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