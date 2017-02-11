СМИ сообщили о задержании в США хакера российского происхождения
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Спецслужбы США обвиняют 29-летнего Твердохлебова в мошенничестве с банковскими счетами американцев. По версии следствия, хакер снимал деньги с помощью специализированных программ, которые внедрялись на компьютеры пострадавших. Позже, в момент осуществления транзакции с
Свои преступления Твердохлебов совершал с 2009 по 2010 год. Следователи утверждают, что от его действий пострадали тысячи американцев. Он использовал в своих интересах порядка десяти тысяч зараженных вирусом компьютеров, входивших в ботнет.
Обнаружить Твердохлебова властям США помог взлом переписки другого хакера российского происхождения, Вадима Полякова, уроженца
Информации, которую спецслужбы получили из переписки Полякова, оказалось достаточно для того, чтобы выйти на Твердохлебова.
Во время обыска депозитных ячеек в Калифорнии, принадлежащих Твердохлебову, агентам удалось обнаружить $172 тыс. купюрами по $100. В еще одной депозитной ячейке Твердохлебова, которую он держал в
Александр Твердохлебов родился в России, однако в 2009 году женился на американке и получил гражданство США. Позднее он развелся с супругой, сохранив при этом американское гражданство, уточняет The Daily Beast.
В Испании 13 января по запросу из США был арестован российский программист Станислав Лисов, против которого два года вело расследование ФБР. Полиция Испании обвинила россиянина в разработке и распространении вируса NeverQuest, который помог похитить миллионы долларов со счетов по всему миру. Вплоть до принятия судом решения о возможности его экстрадиции в США Лисов останется в Испании под стражей.