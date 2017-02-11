Пьяного водителя в Хабаровском крае приговорили к реальному сроку

Суд в Николаевске-на-Амуре отправил в колонию местного жителя, который многократно был уличен в пьяном вождении автомобиля. Любитель езды «под градусом» только за последний год был четыре раза остановлен сотрудниками ГИБДД и каждый раз его штрафовали, даже лишили прав, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.

Об уголовной ответственности для ездока попросил прокурор города, который назвал подсудимого опасным для общества и отметил в данном случае слабую эффективность мер административной ответственности. Так как ранее этот водитель уже был несколько раз оштрафован и лишен водительских прав, его было решено привлечь к уголовной ответственности.