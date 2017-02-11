Пьяного водителя в Хабаровском крае приговорили к реальному сроку
Виновного ранее уже четыре раза задерживали за езду в пьяном виде.
Виновного ранее уже четыре раза задерживали за езду в пьяном виде.
Суд в
Об уголовной ответственности для ездока попросил прокурор города, который назвал подсудимого опасным для общества и отметил в данном случае слабую эффективность мер административной ответственности. Так как ранее этот водитель уже был несколько раз оштрафован и лишен водительских прав, его было решено привлечь к уголовной ответственности.
Суд согласился с доводами обвинения и приговорил мужчину к 8 месяцам