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09:40 (мск), источник: VLADNEWS

Женщина оставила годовалого ребенка с собакой и уехала к своему сожителю в Приморье

Малыша обнаружили сотрудники полиции.

Сотрудники полиции во время рейда в одном из общежитий в Уссурийске обнаружили годовалого ребенка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЛО МВД России на станции Уссурийск.

Простывший малыш ползал по грязному полу без присмотра родителей. Рядом с ребенком находилась собака, а входная деверь была открыта.

Также установлено, что второй двухлетний малых в это время находился у соседей вместе с бабушкой, которая распивала спиртные напитки.

Сотрудники полиции выяснили, что 21-летняя мать двоих детей гостила за пределами Уссурийска у своего сожителя. Дети были направлены в социальное отделение детской больницы Уссурийска. Позже выяснилось, что у младшего ребенка до сих пор не оформлено свидетельство о рождение, в результате чего медработники не смогли на него завести медицинскую карту. У самой матери отсутствовал гражданский паспорт, так как он был уничтожен одним из сожителей женщины.

По данному факту в отношении женщины был составлен административный протокол.

В настоящее время дальнейшая судьба малышей решается.

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