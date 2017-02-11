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09:54 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Объявленного в федеральный розыск участника ОПГ задержали в Иркутске

Злоумышленник подозревается в совершении 10-ти вымогательств и грабежей.

Жителя Забайкалья, который находился в федеральном розыске, задержали в Иркутске. Предположительно, злоумышленник был участником ликвидированной организованной преступной группы. Подозреваемый преступник подозревается в совершении 10-ти вымогательств и грабежей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Забайкальскому краю.

«35-летний подозреваемый скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в федеральный розыск. Долгое время он менял адреса проживания, однако его местонахождение было установлено сотрудниками Управления уголовного розыска регионального УМВД», — отметили в ведомстве.

Деятельность группировки была пресечена забайкальскими полицейскими в 2012 году.

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