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09:37 (мск), источник: Kaliningradnews

Пожарные тушили полы в квартире, а также чердак

ИА МедиаКалибр. В Калининграде в центр управления в кризисных ситуациях сегодня, 11 февраля 2017 года, в 0:44 поступило сообщение о пожаре на Балтийской улице в поселке Ижевское Светловского городского округа.

В двухэтажном кирпичном многоквартирном жилом доме тлел деревянный пол на площади 1,5 квадратного метра.

Возгорание ликвидировано подручными средствами. Жертв и пострадавших нет, прокомментировали в Калининграде сегодня, 11 февраля 2017 года, ИА МедиаКалибр в ГУ МЧС России по Калининградской области.

Сегодня же, в 0:22, спасателям поступило сообщение о пожаре в поселке Смородиновое Черняховского городского округа. В одноэтажном жилом доме довоенной постройки, в кухне, произошло загорание чердачного перекрытия на площади 12 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

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