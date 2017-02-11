Пожарные тушили полы в квартире, а также чердак

В двухэтажном кирпичном многоквартирном жилом доме тлел деревянный пол на площади 1,5 квадратного метра.

Возгорание ликвидировано подручными средствами. Жертв и пострадавших нет, прокомментировали в Калининграде сегодня, 11 февраля 2017 года, ИА МедиаКалибр в ГУ МЧС России по Калининградской области.

Сегодня же, в 0:22, спасателям поступило сообщение о пожаре в поселке Смородиновое Черняховского городского округа. В одноэтажном жилом доме довоенной постройки, в кухне, произошло загорание чердачного перекрытия на площади 12 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.