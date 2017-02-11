Человек погиб при пожаре в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре
Еще один пострадавший был госпитализирован.
Еще один пострадавший был госпитализирован.
Пожар в квартире одного из домов в
Возгорание случилось в 2-комнатной квартире дома № 28 по проспекту Интернациональному 10 февраля около 21−30. Прибывшим на место пожарным пришлось вскрывать дверь.
В квартире горели вещи и мебель, внутри также находились два человека, которых эвакуировали в бессознательном состоянии. Несмотря на усилия по реанимации, один из них скончался.
Причины пожара устанавливаются.