Человек погиб при пожаре в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре

Пожар в квартире одного из домов в Комсомольске-на-Амуре унес жизнь человека. Вместе с погибшим в помещении находился еще один человек, которого сейчас госпитализировали, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

Возгорание случилось в 2-комнатной квартире дома № 28 по проспекту Интернациональному 10 февраля около 21−30. Прибывшим на место пожарным пришлось вскрывать дверь.

В квартире горели вещи и мебель, внутри также находились два человека, которых эвакуировали в бессознательном состоянии. Несмотря на усилия по реанимации, один из них скончался.



Причины пожара устанавливаются.