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09:36 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске нашли виновника резонансного ДТП, который 1,5 года скрывался от полиции

Молодому мужчине грозит семь лет лишения свободы.

Оперативники уголовного розыска Чебаркуля задержали в Челябинске виновника смертельного ДТП — в 2015 году автомобилист насмерть сбил пожилую женщину на велосипеде, после чего полтора года скрывался от полиции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Чебаркульского отделения МВД.

Сообщается, что авария произошла в августе 2015 года: 27-летний житель Чебаркульского района на «девятке» выехал на встречную полосу и сбил пожилую женщину на велосипеде. Она умерла до приезда скорой. Водитель признался, что в тот день сел за руль, выпив литр пива.

По факту возбудили уголовное дело. Следователи выяснили, что обвиняемый имеет четырехлетний стаж вождения, за это время он 17 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Испугавшись ответственности и наказания, виновник ДТП скрылся от суда.

Полицейские искали его несколько месяцев. В итоге мужчина был задержан 8 февраля в областном центре. Его арестовали и поместили в изолятор временного содержания.

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