В Уфе устраняют утечку горячей воды на улице Губайдуллина
УФА, 11 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе на проезжей части улицы Губайдуллина в сторону проспекта Салавата Юлаева произошло повреждение на линии водопровода.
УФА, 11 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе на проезжей части улицы Губайдуллина в сторону проспекта Салавата Юлаева произошло повреждение на линии водопровода.
На место прибыли все необходимые службы. В данный момент МУП «Уфаводоканал» ликвидирует утечку, сообщили в администрации города.