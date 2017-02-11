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09:34 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярского таможенника поймали с наркотиками

Инспектора красноярской таможни поймали с наркотиками в личной машине. Выявили преступление ещё в январе, но в ГСУ СК по краю рассказали о нем только сегодня.

Инспектора красноярской таможни поймали с наркотиками в личной машине. Выявили преступление ещё в январе, но в ГСУ СК по краю рассказали о нем только сегодня.

Под уголовное преследование по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере) попал 36-летний инспектор Красноярской таможни.

Днём 31 января его на личном автомобиле остановили сотрудники ДПС. В ходе осмотра в машине был обнаружен синтетический наркотик.

«Сотрудник таможни пояснил, что приобрел его для личного употребления. В настоящее время проведена проверка показаний на месте, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в управлении.

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