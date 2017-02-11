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09:33 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В одной из школ Новосибирска трижды обрушился потолок. Следователи начали проверку

НОВОСИБИРСК, 11 февраля, РИА ФедералПресс. Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку информации о неоднократном обрушении потолка в одной из школ регионального центра.

Как рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе ведомства, ранее в федеральных СМИ появилась информация о том, что в одной из школ в Октябрьском районе Новосибирска за последние несколько месяцев произошли уже три случая частичного обрушения потолочных конструкций.

Родители учеников опасаются, что в любой момент во время урока на голову детей может обвалиться потолок. Со слов директора, в школе введен повышенный режим осторожности. Учителям приходится дежурить в школе, дважды в день проводить осмотры всех помещений школы. В ветхом здании, которому почти 70 лет, постоянно протекают утеплители. Руководство школы не скрывает необходимость проведения капитального ремонта.

«По данному сообщению следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск СК России по Новосибирской области инициировано проведение доследственной проверки. В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении средства массовой информации, а также проверить в действиях должностных лиц администрации школы наличие признаков состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — рассказали в ведомстве.

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