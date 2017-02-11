Экс-омбудсмена Южного Урала подозревают в превышении полномочий
Будучи руководителем партийной структуры подозреваемый создал многомиллионный долг, считает следствие.
Будучи руководителем партийной структуры подозреваемый создал многомиллионный долг, считает следствие.
Бывший руководитель регионального отделения партии подозревается в совершении уголовного преступления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в
Алексей Севастьянов был руководителем регионального отделения партии «Родина» в избирательный период в Государственную думу VII созыва. Во время его руководства возник многомиллионный долг перед коммерческими компаниями.
В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело в Алексей Севастьянова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Следствием в ходе предварительного расследования установлено, что Севастьянову было известно, что средств на счетах регионального отделения партии недостаточно, однако он, в нарушил требования законодательство о необходимости согласования
Общий долг партии «Родина» челябинским агентствам и типографиям составлял около 5,4 млн рублей. В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения Алексею Севастьянову.
Комментируя возбуждения уголовного дело против себя,
Отметим, Алексей Севастьянов в течение нескольких лет занимал должность уполномоченного по правам человека по Челябинской области. У него юридическое образование. В избирательный период 2016 года Севастьянов возглавил челябинское региональное отделение партии «Родина». В июне 2016 года, после того, как федеральное руководство «Родины» не утвердило Севастьянова в партийных списках на выборы в Госдуму, он выдвинулся по одномандатному избирательному округу от партии «Яблоко». Политологи утверждали, что Севастьянов являлся креатурой опального
Напомним, Алексей Севастьянов ныне помощник депутата Государственной думы от партии «Справедливая» Валерия Гартунга. Владеет парковочным бизнесом в Челябинске.