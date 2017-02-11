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09:31 (мск), источник: ИА REGNUM

Экс-омбудсмена Южного Урала подозревают в превышении полномочий

Будучи руководителем партийной структуры подозреваемый создал многомиллионный долг, считает следствие.

Бывший руководитель регионального отделения партии подозревается в совершении уголовного преступления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СКР по Челябинской области.

Алексей Севастьянов был руководителем регионального отделения партии «Родина» в избирательный период в Государственную думу VII созыва. Во время его руководства возник многомиллионный долг перед коммерческими компаниями.

В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело в Алексей Севастьянова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Следствием в ходе предварительного расследования установлено, что Севастьянову было известно, что средств на счетах регионального отделения партии недостаточно, однако он, в нарушил требования законодательство о необходимости согласования гражданско-правовых договоров на сумму более 100 тыс. рублей. Севастьяновым было единолично принято решение о заключении договоров с типографиями на изготовление рекламной продукции на сумму свыше 5 млн рублей, полагают следователи.

Общий долг партии «Родина» челябинским агентствам и типографиям составлял около 5,4 млн рублей. В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения Алексею Севастьянову.

Комментируя возбуждения уголовного дело против себя, экс-омбудсмен заявил, что оно скорее всего связано с политической деятельностью, а именно, с защитой голодающих в общежитии, и намекал на некие предупреждения прекратить поддержку людей. Также бывший партфункционер утверждает, что никакой выгоды во время работы на партийной должности не получал, и имел все полномочия принимать решения и подписывать договоры на оказание рекламных услуг для партии «Родина», передает слова бывшего руководителя региональным партийным отделением сайт 31tv.ru.

Отметим, Алексей Севастьянов в течение нескольких лет занимал должность уполномоченного по правам человека по Челябинской области. У него юридическое образование. В избирательный период 2016 года Севастьянов возглавил челябинское региональное отделение партии «Родина». В июне 2016 года, после того, как федеральное руководство «Родины» не утвердило Севастьянова в партийных списках на выборы в Госдуму, он выдвинулся по одномандатному избирательному округу от партии «Яблоко». Политологи утверждали, что Севастьянов являлся креатурой опального экс-губернатора Михаила Юревича, который также был исключен из партийных списков партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму VII созыва.

Напомним, Алексей Севастьянов ныне помощник депутата Государственной думы от партии «Справедливая» Валерия Гартунга. Владеет парковочным бизнесом в Челябинске.

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