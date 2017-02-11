Пьяный водитель в Приангарье зажал руку полицейского стеклом автомобиля и попытался уехать

Пьяный водитель ВАЗа схватил руку сотрудника полиции и зажал ее стеклом автомобиля, после чего попытался уехать в Иркутской области. Составлен административный протокол по статьям «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». В настоящее время подозреваемый преступник находится в изоляторе временного содержания. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Известно, что мужчина был ранее судим по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

«Полицейские остановили автомобиль, водитель которого вел себя неадекватно и сразу же стал выражаться в адрес правоохранителей нецензурной бранью. На требование предъявить документы, мужчина отреагировал тем, что схватил инспектора за рукав форменного обмундирования и зажал руку полицейского стеклом, после чего попытался начать движение», — говорится в сообщении.

В ближайшее время помимо административных правонарушений, его действия проверят сотрудники Следственного комитета.