Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
«Живой Кен» не может нормально дышать
63-летняя модель, названная одной из самых "горячих женщин" мира
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Первым делом — самолеты: история «Аэрофлота» в плакатахРекламные материалы «Аэрофлота» советской эпохи, позволяющие заглянуть в прошлое
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
На круизном лайнере прогремел взрыв
«Украина поджала хвост»: депутат Думы о стрельбах возле Крыма
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Назван лидер ЕС, с которым Путин сможет расколоть Европу – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
9Колесница для королевских похорон
14События недели в фотографиях
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
10:26 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Пьяный водитель в Приангарье зажал руку полицейского стеклом автомобиля и попытался уехать

В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.

Пьяный водитель ВАЗа схватил руку сотрудника полиции и зажал ее стеклом автомобиля, после чего попытался уехать в Иркутской области. Составлен административный протокол по статьям «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». В настоящее время подозреваемый преступник находится в изоляторе временного содержания. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Известно, что мужчина был ранее судим по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

«Полицейские остановили автомобиль, водитель которого вел себя неадекватно и сразу же стал выражаться в адрес правоохранителей нецензурной бранью. На требование предъявить документы, мужчина отреагировал тем, что схватил инспектора за рукав форменного обмундирования и зажал руку полицейского стеклом, после чего попытался начать движение», — говорится в сообщении.

В ближайшее время помимо административных правонарушений, его действия проверят сотрудники Следственного комитета.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Лучшие участники третьего сезона «ТАНЦЫ» на ТНТ выступят в Иркутске 12 февраля
Конгресс заинтересовал разговор советника Трампа и посла России
СМИ: при обстреле Донецка ВСУ применили тяжелую артиллерию
Могерини: Британия не подпишет торговое соглашение с США
Армия Сирии отрезала последний путь отступления ИГ из Эль-Баба
На юге Филиппин произошло сильное землетрясение
Сноуден прокомментировал информацию о его возможной выдаче США
Пять Курильских островов получили имена
Спорт
Стал известен состав сборной России в мужском спринте на ЧМ Гонка состоится в субботу и начнется в 16:45 по московскому времени
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
В Москве раскрыли схему мошенничества с капремонтом
В московских подъездах установят тысячи видеокамер
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Поклонники подозревают Паулину Андрееву в беременности На единственном фото в Инстаграме актрисы видно округлившийся животик.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь