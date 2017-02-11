В Омской области Nissan врезался в снегоуборочную машину: есть пострадавшие
ДТП произошло накануне на трассе Омск — Муромцево.
ДТП произошло накануне на трассе Омск — Муромцево.
Предварительно установлено, что 55-летний водитель автомобиля «Ниссан», двигаясь по автодороге Омск — Муромцево в районе 121 километра не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и допустил столкновение со снегоуборочным автомобилем «ЭД-405В1».
По данным
Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.