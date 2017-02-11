Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Девять продуктов, которые утоляют жажду
Решение Белоруссии испортило ее отношения сразу с тремя странами
Как сейчас живет Владимир Политов из группы "На-На"
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Необычные здания-спирали (фото)
Разведка ДНР сообщила об огромных потерях армии Украины – СМИ
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Назван лидер ЕС, с которым Путин сможет расколоть Европу – СМИ
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
8Бабочки из шрамов
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
09:08 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области Nissan врезался в снегоуборочную машину: есть пострадавшие

ДТП произошло накануне на трассе Омск — Муромцево.

Предварительно установлено, что 55-летний водитель автомобиля «Ниссан», двигаясь по автодороге Омск — Муромцево в районе 121 километра не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и допустил столкновение со снегоуборочным автомобилем «ЭД-405В1».

По данным пресс-службы регионального УМВД, водителю «Нисана» и женщине-пассажирке потребовалась медицинская помощь.

Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Конгресс заинтересовал разговор советника Трампа и посла России
Трамп пообещал новые меры нацбезопасности в США и мир в Азии
Могерини: Британия не подпишет торговое соглашение с США
Армия Сирии отрезала последний путь отступления ИГ из Эль-Баба
На юге Филиппин произошло сильное землетрясение
СМИ узнали о возможной передаче Сноудена США
Пять Курильских островов получили имена
Спорт
Стал известен состав сборной России в мужском спринте на ЧМ Гонка состоится в субботу и начнется в 16:45 по московскому времени
Авто
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик» В одном из ангаров портового города Вентспилс обнаружился единственный экземпляр перспективной модели «Роксана»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Государство застрахует всех дольщиков
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Москве с молотка продадут машино-места и гаражи
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Поклонники подозревают Паулину Андрееву в беременности На единственном фото в Инстаграме актрисы видно округлившийся животик.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь