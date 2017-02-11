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09:05 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске произошло тройное ДТП с участием кареты скорой помощи

Пострадали три человека.

Тройное ДТП произошло в Омске на ул. Нефтезаводская в 16.10 10 февраля.

По информации МВД, на участке столкнулись «Тойота Камри», «Ситроен» и карета скорой помощи. Предварительно установлено, что 30-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и там столкнулся с машиной ГАЗ скорой помощи и автомобилем «Ситроен».

После аварии в больницу обратились водитель и два пассажира-медика из автомобиля скорой помощи.

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