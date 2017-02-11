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09:31 (мск), источник: 112.ua

В Хмельницкой обл. в ДТП с грузовиком погибли два человека

Еще два человека получили травмы.

Источник: 112.ua

На участке автодороги Шепетовка-Славута произошло ДТП, в котором два человека погибли и еще двое получили тарвмы. По предварительным данным автомобиль Wolksvagen Jetta выехал на полосу встречного движения и врезался в DAF.

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Об этом сообщило dtp.kiev.ua, со ссылкой на ГУНП в Хмельницкой обл.

В результате лобового столкновения два пассажира Wolksvagen Jetta погибли на месте, водитель и еще один пассажир были госпитализированы в больницу.

Водитель DAF не пострадал.

На месте работала следственно-оперативная группа.

Напомним, в Ровенской обл. в результате столкновения внедорожника с бензовозом погибли двое харьковчан.

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