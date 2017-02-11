В Хмельницкой обл. в ДТП с грузовиком погибли два человека
Еще два человека получили травмы.
Еще два человека получили травмы.
На участке автодороги
Об этом сообщило dtp.kiev.ua, со ссылкой на ГУНП в Хмельницкой обл.
В результате лобового столкновения два пассажира Wolksvagen Jetta погибли на месте, водитель и еще один пассажир были госпитализированы в больницу.
Водитель DAF не пострадал.
На месте работала
Напомним, в Ровенской обл. в результате столкновения внедорожника с бензовозом погибли двое харьковчан.