В Хмельницкой обл. в ДТП с грузовиком погибли два человека

На участке автодороги Шепетовка-Славута произошло ДТП, в котором два человека погибли и еще двое получили тарвмы. По предварительным данным автомобиль Wolksvagen Jetta выехал на полосу встречного движения и врезался в DAF.

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Об этом сообщило dtp.kiev.ua, со ссылкой на ГУНП в Хмельницкой обл.

В результате лобового столкновения два пассажира Wolksvagen Jetta погибли на месте, водитель и еще один пассажир были госпитализированы в больницу.

Водитель DAF не пострадал.

На месте работала следственно-оперативная группа.

Напомним, в Ровенской обл. в результате столкновения внедорожника с бензовозом погибли двое харьковчан.