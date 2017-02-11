В Новосибирске произошло массовое ДТП

Сегодня утром на Димитровском мосту, на полосах в сторону левого берега столкнулись, Vitz и автобус. В МЧС говорят о трех раненых из легковых машин, в автобусе пострадавших нет.

Однако по информации группы АСТ-54, сильно пострадали четыре человека, самые тяжелые травмы у 18-летней пассажирки Renault Logan — она на грани жизни и смерти. Как сообщают в группе, виновата в аварии девушка за рулём Toyota — она на большой скорости выскочила на «встречку», спровоцировав лобовое столкновение.