«Прерванный полет». Самые громкие экстренные посадки в Кольцово за три года

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший по маршруту Москва-Хабаровск, совершил минувшей ночью экстренную посадку в аэропорту Кольцово, сообщили 11 февраля «АиФ-Урал» в воздушной гавани.

Происшествие случилось около трех часов ночи. Причиной экстренной посадки стал один из пассажиров, который почувствовал себя плохо. Мужчину в состоянии клинической смерти доставили на реанимобиле в горбольницу № 27. Сейчас за его жизнь 63-летнего пациента борются врачи.

Лайнер произвел дозаправку в Кольцово и примерно через час после экстренного приземления продолжил полет до Хабаровска.

Авиапроисшествие в Кольцово далеко не первое за последние годы. Как удалось выяснить «АиФ-Урал» примерно раз в год за последнее время самолеты из-за пассажиров вынуждены прерывать свой полет до пункта назначения.

10 июня 2016 года.

Airbus A320, следовавший по маршруту Южно-Сахалинск-Москва, экстренно сел в Екатеринбурге из-за дебоша пассажира на борту. Командир принял решение приземлиться в уральской столице. Дебошира передали полиции, после чего самолет снова поднялся в воздух.

29 ноября 2015 года.

Самолет, летевший из Новосибирска в Москву, экстренно сел в Кольцово. Одному из пассажиров стало плохо. Он жаловался на боли в области сердца. На борт была вызвана бригада кардиологов. Медики диагностировали у пожилого мужчины гипертонический криз и рекомендовали ему согласиться на госпитализацию. Пассажир покинул борт со своими сопровождающими.

5 ноября 2015 года.

Вынужденную посадку в Кольцово совершил самолет, следовавший рейсом Токио — Цюрих. Одному из пассажиров (гражданину Японии) неожиданно стало плохо, и командир экипажа принял решение не рисковать здоровьем и жизнью человека. Мужчина был доставлен в больницу, где ему сделали операцию. Вместе с ним в столице Урала осталась его супруга. Сейчас жизнь иностранца вне опасности. Авиалайнер через пару часов продолжил полет до пункта назначения.

20 мая 2015 года.

Самолет авиакомпании «Трансаэро», следовавший по маршруту Москва — Владивосток, был вынужден совершить посадку в аэропорту Кольцово. Одному из пассажиров, пожилому мужчине, стало плохо в полете. У пенсионера начались проблемы с кишечником. Больного госпитализировали в инфекционное отделение 40-й горбольницы. Через час лайнер продолжил свой полет.

30 марта 2015 года.

Самолет авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку в аэропорту Кольцово из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. По предварительным данным, у 68-летнего мужчины по время перелета произошел сердечный приступ, и командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке. Лайнер совершал полет из Пекина в Мюнхен. Пассажир, которому стало плохо, был госпитализирован в одну из больниц Екатеринбурга.

11 ноября 2014 года.

Самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс по маршруту Москва — Иркутск, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Кольцово. Причиной вынужденной посадки стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров. В Кольцово 45-летнему мужчине оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в одну из городских больниц. Через час после экстренной посадки самолет вылетел к месту назначения.

16 октября 2014 года.

Самолет Boeing-777 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Москва — Гонконг, совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Одному из пассажиров стало плохо. Командир борта принял решение посадить самолет в Екатеринбурге. Его доставили в больницу. Лайнер вылетел в пункт назначения спустя полтора часа.

13 сентября 2014 года.