«Прерванный полет». Самые громкие экстренные посадки в Кольцово за три года
В уральской гавани стабильно раз в год в срочном порядке приземляются лайнеры
В уральской гавани стабильно раз в год в срочном порядке приземляются лайнеры
Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший по маршруту
Происшествие случилось около трех часов ночи. Причиной экстренной посадки стал один из пассажиров, который почувствовал себя плохо. Мужчину в состоянии клинической смерти доставили на реанимобиле в горбольницу № 27. Сейчас за его жизнь 63-летнего пациента борются врачи.
Лайнер произвел дозаправку в Кольцово и примерно через час после экстренного приземления продолжил полет до Хабаровска.
Авиапроисшествие в Кольцово далеко не первое за последние годы. Как удалось выяснить «АиФ-Урал» примерно раз в год за последнее время самолеты
10 июня 2016 года.
Airbus A320, следовавший по маршруту
29 ноября 2015 года.
Самолет, летевший из Новосибирска в Москву, экстренно сел в Кольцово. Одному из пассажиров стало плохо. Он жаловался на боли в области сердца. На борт была вызвана бригада кардиологов. Медики диагностировали у пожилого мужчины гипертонический криз и рекомендовали ему согласиться на госпитализацию. Пассажир покинул борт со своими сопровождающими.
5 ноября 2015 года.
Вынужденную посадку в Кольцово совершил самолет, следовавший рейсом Токио — Цюрих. Одному из пассажиров (гражданину Японии) неожиданно стало плохо, и командир экипажа принял решение не рисковать здоровьем и жизнью человека. Мужчина был доставлен в больницу, где ему сделали операцию. Вместе с ним в столице Урала осталась его супруга. Сейчас жизнь иностранца вне опасности. Авиалайнер через пару часов продолжил полет до пункта назначения.
20 мая 2015 года.
Самолет авиакомпании «Трансаэро», следовавший по маршруту Москва — Владивосток, был вынужден совершить посадку в аэропорту Кольцово. Одному из пассажиров, пожилому мужчине, стало плохо в полете. У пенсионера начались проблемы с кишечником. Больного госпитализировали в инфекционное отделение 40-й горбольницы. Через час лайнер продолжил свой полет.
30 марта 2015 года.
Самолет авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку в аэропорту Кольцово
11 ноября 2014 года.
Самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс по маршруту Москва — Иркутск, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Кольцово. Причиной вынужденной посадки стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров. В Кольцово 45-летнему мужчине оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в одну из городских больниц. Через час после экстренной посадки самолет вылетел к месту назначения.
16 октября 2014 года.
Самолет Boeing-777 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Москва — Гонконг, совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Одному из пассажиров стало плохо. Командир борта принял решение посадить самолет в Екатеринбурге. Его доставили в больницу. Лайнер вылетел в пункт назначения спустя полтора часа.
13 сентября 2014 года.
Самолет Boeing-747 авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку в аэропорту Екатеринбурга. Во время перелета из Франкфурта в Осаку 65-летний пассажир,