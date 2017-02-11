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10:14 (мск), источник: СуперОмск

Полиция разыскивает подростка из Муромцево, пропавшего 7 дней назад

Антон Упоров ушел из техникума и не вернулся.

По данным пресс-службы областного УМВД, 17-летний Антон Упоров 3 февраля покинул общежитие муромцевского техникума и уехал в областной центр. До настоящего времени Упоров не вернулся.

«Несовершеннолетний был одет в брюки темного цвета, черную куртку с капюшоном, кроссовки черного цвета с белыми вставками. Приметы Антона: на вид 18−20 лет, рост 160−165 см., среднего телосложения, волосы темные, стрижка короткая, глаза карие, кожа смуглая», — уточнили приметы пропавшего в полиции.

Также сообщается, что в Омске 10 февраля ушла из дома и не вернулась 15-летняя Ясмин Салым. В полицию обратились ее родители.

Девушка была одета в черную вязанную объемную шапку с эмблемой в виде золотистого квадрата, на которой изображена пчела, пуховик с капюшоном песочного цвета, черный шарф, джинсы черного цвета, ботинки на каблуке с золотистыми замками, ветровку защитного цвета.

Приметы Салым: рост 168 см, среднего телосложения, лицо смуглое, волосы прямые русые до пояса, глаза карие, нос прямой. Носит брекеты.

На розыск несовершеннолетних ориентирован личный состав УМВД России по Омской области.

Омичей, располагающих любой информацией о местонахождении несовершеннолетних, просят обращаться по телефонам: 79−32−97, 61−04−04 или 02.

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