Полиция разыскивает подростка из Муромцево, пропавшего 7 дней назад

По данным пресс-службы областного УМВД, 17-летний Антон Упоров 3 февраля покинул общежитие муромцевского техникума и уехал в областной центр. До настоящего времени Упоров не вернулся.

«Несовершеннолетний был одет в брюки темного цвета, черную куртку с капюшоном, кроссовки черного цвета с белыми вставками. Приметы Антона: на вид 18−20 лет, рост 160−165 см., среднего телосложения, волосы темные, стрижка короткая, глаза карие, кожа смуглая», — уточнили приметы пропавшего в полиции.

Также сообщается, что в Омске 10 февраля ушла из дома и не вернулась 15-летняя Ясмин Салым. В полицию обратились ее родители.