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09:38 (мск), источник: ДЕЙТА

В Приморье пожарные спасли людей, заблокированных в помещении

Ночью 10 февраля на пульт пожарно-спасательной службы Кировского муниципального района поступило сообщение о пожаре в посёлке Кировский, об этом ИА «Дейта» сообщили в МЧС РФ по Приморскому краю.

Очевидец происшествия сообщил диспетчеру по телефону, что в доме, расположенном на улице Строительная горит квартира.

Огнеборцы прибыли на место происшествия и приступили к тушению пожара. Проведя разведку в горящем помещении, брандмейстеры обнаружили открытое горение деревянного пола возле входной двери. На момент пожара в квартире находились двое человек. Жизнь людей была подвергнута опасности — дверь была заблокирована лестницей-стремянкой.

Спасатели вывели по лестничному маршу со второго этажа семью из двоих человек. В результате происшествия никто пострадал.

Пожарные справились с огнём за несколько минут. Общая площадь возгорания составила 0,25 кв. м. Причины возгорания устанавливаются. Специалисты выясняют, что же послужило причиной возникновения пожара.

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