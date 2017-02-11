В Приморье пожарные спасли людей, заблокированных в помещении

Очевидец происшествия сообщил диспетчеру по телефону, что в доме, расположенном на улице Строительная горит квартира.

Огнеборцы прибыли на место происшествия и приступили к тушению пожара. Проведя разведку в горящем помещении, брандмейстеры обнаружили открытое горение деревянного пола возле входной двери. На момент пожара в квартире находились двое человек. Жизнь людей была подвергнута опасности — дверь была заблокирована лестницей-стремянкой.

Спасатели вывели по лестничному маршу со второго этажа семью из двоих человек. В результате происшествия никто пострадал.

Пожарные справились с огнём за несколько минут. Общая площадь возгорания составила 0,25 кв. м. Причины возгорания устанавливаются. Специалисты выясняют, что же послужило причиной возникновения пожара.