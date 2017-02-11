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10:05 (мск), источник: Volga News

В Жигулевске дочь похитила у матери ноутбук и сдала в ломбард

В дежурную часть ОМВД России по г. Жигулевску за помощью обратилась 55-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что из ее квартиры, расположенной в микрорайоне В-1, похищен ноутбук стоимостью 20 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили потерпевшую. Не найдя следов взлома окон и входной двери, они предположили, что к краже может быть причастен человек, имеющий свободный доступ в квартиру.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в совершении преступления — 29-летнюю дочь потерпевшей. На допросе задержанная признала свою вину полностью и рассказала, что украденный ноутбук сдала в ломбард, а вырученные денежные средства потратила на личные нужды.

По данным полицейских, предполагаемая злоумышленница нигде не работает и ранее привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств.

В настоящее время в отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Следствие продолжается.

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