Дальнобойщика из Беларуси нашли повешенным в Татарстане

Сообщается, что трагедия произошла 2 февраля текущего года. 45-летний гражданин Беларуси приехал в Елабугу и остановил фуру возле одного из местных кафе.

— Мужчина работал дальнобойщиком в российской компании и должен был везти стройматериалы в Европу, — говорится в сообщении.

Днем того же дня мужчину обнаружили в повешенном состоянии в кабине фуры. В настоящее время проходит доследственная проверка.