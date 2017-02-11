Дальнобойщика из Беларуси нашли повешенным в Татарстане
Дальнобойщика из Беларуси нашли повешенным в Елабуге. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на Управление Следственного комитета России по РТ.
Дальнобойщика из Беларуси нашли повешенным в Елабуге. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на Управление Следственного комитета России по РТ.
Сообщается, что трагедия произошла 2 февраля текущего года. 45-летний гражданин Беларуси приехал в Елабугу и остановил фуру возле одного из местных кафе.
— Мужчина работал дальнобойщиком в российской компании и должен был везти стройматериалы в Европу, — говорится в сообщении.
Днем того же дня мужчину обнаружили в повешенном состоянии в кабине фуры. В настоящее время проходит доследственная проверка.