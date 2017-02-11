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10:03 (мск), источник: Prokazan.ru

Дальнобойщика из Беларуси нашли повешенным в Татарстане

Дальнобойщика из Беларуси нашли повешенным в Елабуге. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на Управление Следственного комитета России по РТ.

Сообщается, что трагедия произошла 2 февраля текущего года. 45-летний гражданин Беларуси приехал в Елабугу и остановил фуру возле одного из местных кафе.

 — Мужчина работал дальнобойщиком в российской компании и должен был везти стройматериалы в Европу, — говорится в сообщении.

Днем того же дня мужчину обнаружили в повешенном состоянии в кабине фуры. В настоящее время проходит доследственная проверка.

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