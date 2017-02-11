Пять мужчин замерзли насмерть в Волгоградской области, находясь в состоянии опьянения.

Пять человек замерзли насмерть в Волгоградской области зимой 2016 — 2017 года к 11 февраля.

Как сообщают в СУ СКР по Волгоградской области, в селе Киреево Ольховского района 52-летний мужчина замерз в собственном доме. Выпив, мужчина решил проветрить дом и забыл закрыть дверь. Утром мужчина скончался от переохлаждения.

Подобный же случай имел место в Иловлинском районе, в хуторе Песчанка. Владелец дома, в котором собрались гости, вышел во двор в туалет, но домой уже не вернулся. Преодолевая обратный путь, он упал и заснул.

Еще трое человек стали жертвами мороза во Фроловском районе — все трое погибли в полях, будучи пьяными.