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11:47 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На Дону две мошенницы под предлогом продажи меда грабили пенсионерок

Сотрудники полиции Веселовского района задержали двух женщин, подозреваемых в мошенничестве.

Как сообщили в пресс-службе донского управления МВД, сначала к правоохранителям обратилась местная жительница. Она рассказала о том, что две гражданки, представившись сотрудниками пенсионного фонда, пытались проникнуть в ее дом под предлогом продажи меда. Женщина отказалась от приобретения товара и позвонила в полицию.

В результате расследования задержали двоих подозреваемых 26 и 48 лет. Также было установлено, что в декабре прошлого года злоумышленницы, действуя по тому же плану, проникли в дом к пенсионерке. Пока она искала тару для продукта, мошенницы похитили 11 тысяч рублей. Сейчас в их отношении возбуждено уголовное дело.

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