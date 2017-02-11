На Дону две мошенницы под предлогом продажи меда грабили пенсионерок
Сотрудники полиции Веселовского района задержали двух женщин, подозреваемых в мошенничестве.
Сотрудники полиции Веселовского района задержали двух женщин, подозреваемых в мошенничестве.
Как сообщили в
В результате расследования задержали двоих подозреваемых 26 и 48 лет. Также было установлено, что в декабре прошлого года злоумышленницы, действуя по тому же плану, проникли в дом к пенсионерке. Пока она искала тару для продукта, мошенницы похитили 11 тысяч рублей. Сейчас в их отношении возбуждено уголовное дело.