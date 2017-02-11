Автолюбитель сбил девушку в Волгограде и попытался скрыться с места ДТП
Автолюбитель сбил девушку в Волгограде и попытался скрыться с места ДТП.
Автолюбитель сбил девушку в Волгограде и попытался скрыться с места ДТП.
Водитель иномарки сбил в Волгограде девушку и скрылся с места ДТП.
10 февраля в 08:15 25-летний водитель автомашины «Тойота Королла» в Советском районе Волгограда направлялся в сторону проспекта Университетский. Напротив дома № 26 по проспекту на нерегулируемом пешеходном переходе водитель совершил наезд на 21-летнюю
В результате аварии пешеход с травмами обратилась в больницу. Водитель после ДТП с места скрылся, в ходе розыскных мероприятий был задержан нарядом ДПС, — сообщает ВДТВ