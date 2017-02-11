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11:43 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Автолюбитель сбил девушку в Волгограде и попытался скрыться с места ДТП

Автолюбитель сбил девушку в Волгограде и попытался скрыться с места ДТП.

Водитель иномарки сбил в Волгограде девушку и скрылся с места ДТП.

10 февраля в 08:15 25-летний водитель автомашины «Тойота Королла» в Советском районе Волгограда направлялся в сторону проспекта Университетский. Напротив дома № 26 по проспекту на нерегулируемом пешеходном переходе водитель совершил наезд на 21-летнюю девушку-пешехода.

В результате аварии пешеход с травмами обратилась в больницу. Водитель после ДТП с места скрылся, в ходе розыскных мероприятий был задержан нарядом ДПС, — сообщает ВДТВ пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

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