В Прикамье школьник отравился таблетками после беседы с директором
Следователи начали проверку.
Следователи начали проверку.
Школьник наглотался таблеток после разговора с директором, пишет ParmaNews.
По информации издания, 8 февраля ребёнок случайно уронил вешалку, она упала и разбила стенд с фотографиями в фойе учебного заведения. После этого ребёнка вызвали к директору.
Затем мальчик ушёл в интернат, где живёт во время учебного процесса, так как родом он из деревни. Через
Следователи начали проверку по этому факту.