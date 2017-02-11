В Прикамье школьник отравился таблетками после беседы с директором

Школьник наглотался таблеток после разговора с директором, пишет ParmaNews.

По информации издания, 8 февраля ребёнок случайно уронил вешалку, она упала и разбила стенд с фотографиями в фойе учебного заведения. После этого ребёнка вызвали к директору.

Затем мальчик ушёл в интернат, где живёт во время учебного процесса, так как родом он из деревни. Через какое-то время в комнату ребёнка зашла учительница и увидела, что у него судороги. Потерпевшего доставили в больницу.

Следователи начали проверку по этому факту.