Крупная коммунальная авария на пр. Карла Маркса в Самаре: утечка на трубопроводе

Утром сегодня, 11 февраля поступило сообщение об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 300 мм, по адресу: г. о. Самара, Железнодорожный район, проспект Карла Маркса, в районе дома № 15. (всего 6700 жителей, из них 1206 детей). Социально-значимые объекты под отключение не попали.

На месте работает бригада цеха аварийно-восстановительных работ ОАО «СКС» в составе 11 человек, 5 ед. техники, проводится технологическое переключение на резервную схему водоснабжения и согласование на проведение земляных работ. Организован подвоз воды 1 бойлером № 566 от ООО «СКС» (5 куб. м), который выставлен по адресу: проспект Карла Маркса, 11.

Ориентировочный срок окончания работ до 18.00 (мск).

К ликвидации аварии привлечено 22 человека, 9 ед. техники, в том числе от МЧС 3 человека, 1 ед. техники, сообщает облМЧС.