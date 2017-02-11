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11:31 (мск), источник: НИА Самара

Крупная коммунальная авария на пр. Карла Маркса в Самаре: утечка на трубопроводе


На время проведения работ приостановлено холодное водоснабжение 23 многоквартирных жилых дома.

Утром сегодня, 11 февраля поступило сообщение об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 300 мм, по адресу: г. о. Самара, Железнодорожный район, проспект Карла Маркса, в районе дома № 15. (всего 6700 жителей, из них 1206 детей). Социально-значимые объекты под отключение не попали.

На месте работает бригада цеха аварийно-восстановительных работ ОАО «СКС» в составе 11 человек, 5 ед. техники, проводится технологическое переключение на резервную схему водоснабжения и согласование на проведение земляных работ. Организован подвоз воды 1 бойлером № 566 от ООО «СКС» (5 куб. м), который выставлен по адресу: проспект Карла Маркса, 11.

Ориентировочный срок окончания работ до 18.00 (мск).

К ликвидации аварии привлечено 22 человека, 9 ед. техники, в том числе от МЧС 3 человека, 1 ед. техники, сообщает облМЧС.

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