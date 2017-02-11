Крупная коммунальная авария на пр. Карла Маркса в Самаре: утечка на трубопроводе
На время проведения работ приостановлено холодное водоснабжение 23 многоквартирных жилых дома.
На время проведения работ приостановлено холодное водоснабжение 23 многоквартирных жилых дома.
Утром сегодня, 11 февраля поступило сообщение об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 300 мм, по адресу: г. о. Самара, Железнодорожный район, проспект Карла Маркса, в районе дома № 15. (всего 6700 жителей, из них 1206 детей).
На месте работает бригада цеха
Ориентировочный срок окончания работ до 18.00 (мск).
К ликвидации аварии привлечено 22 человека, 9 ед. техники, в том числе от МЧС 3 человека, 1 ед. техники, сообщает облМЧС.