В Нижнем Новгороде задержали похитившего лошадь мужчину

11 января мужчина пробрался на придомовую территорию одного из домов по улице Шацкой в Советском районе и украл оттуда лошадь. В ходе оперативных розыскных мероприятий похитителя нашли. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Борского района.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Расследование продолжается.