В Нижнем Новгороде задержали похитившего лошадь мужчину
В Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали мужчину, похитившего лошадь. Ущерб от его действий составил 100 тысяч рублей. Об этом сообщает
В Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали мужчину, похитившего лошадь. Ущерб от его действий составил 100 тысяч рублей. Об этом сообщает
11 января мужчина пробрался на придомовую территорию одного из домов по улице Шацкой в Советском районе и украл оттуда лошадь. В ходе оперативных розыскных мероприятий похитителя нашли. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Борского района.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Расследование продолжается.