Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Девять продуктов, которые утоляют жажду
Резкое выступление Путина, вызвавшее большой резонанс в мире
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Первым делом — самолеты: история «Аэрофлота» в плакатахРекламные материалы «Аэрофлота» советской эпохи, позволяющие заглянуть в прошлое
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Анна Седокова ждет третьего ребенка
В Домодедове экстренно посадили самолет с одним пассажиром
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
«Украина поджала хвост»: депутат Думы о стрельбах возле Крыма
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Девять продуктов, которые утоляют жажду
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
8Бабочки из шрамов
9Самый грязный город в мире
11:30 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде задержали похитившего лошадь мужчину

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали мужчину, похитившего лошадь. Ущерб от его действий составил 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

11 января мужчина пробрался на придомовую территорию одного из домов по улице Шацкой в Советском районе и украл оттуда лошадь. В ходе оперативных розыскных мероприятий похитителя нашли. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Борского района.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Расследование продолжается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Конгресс заинтересовал разговор советника Трампа и посла России
СМИ: при обстреле Донецка ВСУ применили тяжелую артиллерию
Сотрудникам ФСО запретят раскрывать в интернете данные о службе
Порошенко заявил об успешном испытании новой украинской ракеты
На юге Филиппин произошло сильное землетрясение
Сноуден прокомментировал информацию о его возможной выдаче США
Пять Курильских островов получили имена
Спорт
Фуркад и Шипулин снова выходят на лыжню Сегодня в Хохфильцене пройдет первая личная гонка у мужчин — спринт. Но главной его интригой остается возможное примирение Мартена Фуркада и Антона Шипулина
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Государство застрахует всех дольщиков
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
В Петербурге продавали квартиры в несуществующем поселке
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Поклонники подозревают Паулину Андрееву в беременности На единственном фото в Инстаграме актрисы видно округлившийся животик.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь