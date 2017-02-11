При погрузке багажа в Омске повредили двигатель самолета

По предварительной информации, сегодня около восьми часов утра сотрудники службы перевозки Омского аэропорта грузили багаж в самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии». Лайнер должен был вылететь рейсом № У388 из Омска в Москву. На борту самолета было 136 пассажиров.

Однако по неосторожности работники повредили багажной тележкой капот правого двигателя с вешней стороны. Образовалась значительная вмятина с разрывом металла. Борт пришлось в экстренном порядке снять с рейса.

— По факту задержки вылета данного рейса из аэропорта Омской транспортной прокуратурой проводится проверка на предмет соблюдения авиакомпанией требований законодательства о правах пассажиров, — сообщил «РГ» помощник Омского транспортного прокурора Василий Пугаев.

За пассажирами был отправлен резервный борт. На место происшествия уже выехали следователи.