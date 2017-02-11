Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Долгожители, которые перешагнули 100-летний рубеж
Мнение: Путин потерял Европу и весь Запад после Мюнхенской речи
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Первым делом — самолеты: история «Аэрофлота» в плакатахРекламные материалы «Аэрофлота» советской эпохи, позволяющие заглянуть в прошлое
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
Разведка ДНР сообщила об огромных потерях армии Украины – СМИ
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Девять продуктов, которые утоляют жажду
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
8Бабочки из шрамов
9Самый грязный город в мире
11:26 (мск), источник: "Российская газета"

При погрузке багажа в Омске повредили двигатель самолета

Омская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента в Омском аэропорту. При загрузке багажа в самолет, работники повредили двигатель воздушного судна.

По предварительной информации, сегодня около восьми часов утра сотрудники службы перевозки Омского аэропорта грузили багаж в самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии». Лайнер должен был вылететь рейсом № У388 из Омска в Москву. На борту самолета было 136 пассажиров.

Однако по неосторожности работники повредили багажной тележкой капот правого двигателя с вешней стороны. Образовалась значительная вмятина с разрывом металла. Борт пришлось в экстренном порядке снять с рейса.

— По факту задержки вылета данного рейса из аэропорта Омской транспортной прокуратурой проводится проверка на предмет соблюдения авиакомпанией требований законодательства о правах пассажиров, — сообщил «РГ» помощник Омского транспортного прокурора Василий Пугаев.

За пассажирами был отправлен резервный борт. На место происшествия уже выехали следователи.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сотрудникам ФСО запретят размещать данные о себе в интернете
Конгресс заинтересовал разговор советника Трампа и посла России
СМИ: при обстреле Донецка ВСУ применили тяжелую артиллерию
Сотрудникам ФСО запретят раскрывать в интернете данные о службе
Порошенко заявил об успешном испытании новой украинской ракеты
На юге Филиппин произошло сильное землетрясение
Сноуден прокомментировал информацию о его возможной выдаче США
Пять Курильских островов получили имена
Спорт
Фуркад и Шипулин снова выходят на лыжню Сегодня в Хохфильцене пройдет первая личная гонка у мужчин — спринт. Но главной его интригой остается возможное примирение Мартена Фуркада и Антона Шипулина
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Государство застрахует всех дольщиков
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Москве с молотка продадут машино-места и гаражи
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Поклонники подозревают Паулину Андрееву в беременности На единственном фото в Инстаграме актрисы видно округлившийся животик.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь