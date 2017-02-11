В Краснодаре мать и сын задохнулись угарным газом

Тела 53-летней женщины и ее 26-летнего сына обнаружили в частном доме 9 февраля.

С 5 февраля съемщики жилья перестали выходить на связь с хозяйкой помещения, поэтому она пришла проверить, все ли в порядке. Входная дверь оказалась заперта, однако внутри горел свет. Женщина открыла дверь своим ключом. Зайдя в помещение, она почувствовала неприятный запах и вызвала правоохранителей.

— Внутри нашли два тела. При осмотре судмедэксперт не обнаружил признаков насильственной смерти. Вероятная причина, по которой погибли женщина и ее сын, — отравление угарным газом. Дом отапливался газовой печью с фитилем образца середины прошлого века, — сообщили «КП» в следственном отделе по центральному округу Краснодара.

Проводится доследственная проверка.