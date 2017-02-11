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13:28 (мск), источник: ИА Татар-информ

На трассе Казань — Чебоксары произошла страшная авария

Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП.

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Смертельная авария случилась на трассе Казань — Чебоксары этой ночью примерно в 70 км от столицы Татарстана, сообщают пользователи социальных сетей.

По словам очевидцев, в результате столкновения с фурой грузовик «Фрейтлайнер» съехал в кювет и загорелся, перекрыв трассу. В результате происшествия один человек погиб и один пострадал. Устанавливаются все детали происшествия.

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