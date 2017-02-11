На трассе Казань — Чебоксары произошла страшная авария

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Смертельная авария случилась на трассе Казань — Чебоксары этой ночью примерно в 70 км от столицы Татарстана, сообщают пользователи социальных сетей.

По словам очевидцев, в результате столкновения с фурой грузовик «Фрейтлайнер» съехал в кювет и загорелся, перекрыв трассу. В результате происшествия один человек погиб и один пострадал. Устанавливаются все детали происшествия.