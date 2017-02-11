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11:59 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии полицейские изъяли 10 литров сомнительного алкоголя

УФА, 11 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В республике полиция продолжает операции по изъятию некачественного алкоголя.

За последние дни факты продажи спиртного без лицензий обнаружено в Мелеузе, Нефтекамске, Белокатайском, Кушнаренковском и Мишкинском районах.

Алкоголь продавался по ценам, намного ниже рыночных. Например, 37-летний житель Белокатайского района реализовывал бутылки со спиртным у себя дома. 23-летняя жительница Нефтекамска продавала «фанфурики» в магазине на улице Социалистической.

В отношении продавцов составлены административные протоколы по статье «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена». Всего изъято около 10 литров алкогольной продукции, она направлена на экспертизу, проинформировали в МВД по РБ.

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