В Башкирии полицейские изъяли 10 литров сомнительного алкоголя

За последние дни факты продажи спиртного без лицензий обнаружено в Мелеузе, Нефтекамске, Белокатайском, Кушнаренковском и Мишкинском районах.

Алкоголь продавался по ценам, намного ниже рыночных. Например, 37-летний житель Белокатайского района реализовывал бутылки со спиртным у себя дома. 23-летняя жительница Нефтекамска продавала «фанфурики» в магазине на улице Социалистической.

В отношении продавцов составлены административные протоколы по статье «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена». Всего изъято около 10 литров алкогольной продукции, она направлена на экспертизу, проинформировали в МВД по РБ.