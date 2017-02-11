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11:58 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе столкнулись «Шевроле», «Субару» и «Фольксваген»

УФА, 11 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе столкнулись три иномарки.

ДТП произошло на улице Сельской Богородской, по предварительным данным, по вине 43-летнего водителя Chevrolet Cruze, который выехал на встречную полосу. Машина въехала в Subaru Legacy, который вел 47-летний уфимец, и в Volkswagen Polo под управлением 31-летней водительницы. В результате аварии травмы получил водитель «Субару».

Всего за сутки автоинспекторы зафиксировали более 4 тысяч нарушений. 83 водителя задержаны за «пьяную» езду, сообщили в республиканской автоинспекции.

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