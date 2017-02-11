43-летний житель Единецкого района заживо сгорел, пытаясь закурить в своей квартире

По данным полиции, приятель дал ему прикурить, из-за чего у мужчины загорелся воротник одежды.

Пытаясь погасить огонь, приятель вылил на мужчину неизвестную жидкость, которая оказалась горючей. За пару секунд пламя охватило мужчину, и он скончался от полученных ожогов.

Полиция задержала приятеля, и выясняет, какой жидкостью облили погибшего.

Ведется следствие.