43-летний житель Единецкого района заживо сгорел, пытаясь закурить в своей квартире
43-летний житель Единецкого района заживо сгорел в своей квартире в поселке Купчинь.
43-летний житель Единецкого района заживо сгорел в своей квартире в поселке Купчинь.
По данным полиции, приятель дал ему прикурить,
Пытаясь погасить огонь, приятель вылил на мужчину неизвестную жидкость, которая оказалась горючей. За пару секунд пламя охватило мужчину, и он скончался от полученных ожогов.
Полиция задержала приятеля, и выясняет, какой жидкостью облили погибшего.
Ведется следствие.