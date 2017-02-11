На Кубани мужчина врезался в поезд, бросил машину и заявил об угоне

Поводом для возбуждения дела стало заявление 32-летнего мужчины об угоне его машины Opel. Во время проверки полиция установила, что в поселке Кубанском мужчина при пересечении железнодорожного переезда врезался в секцию движущегося поезда. Чтобы избежать ответственности за ДТП, водитель бросил автомобиль, позвонил в полицию и соврал об угоне, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.