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12:49 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани мужчина врезался в поезд, бросил машину и заявил об угоне

В Новопокровском районе возбудили уголовное дело по факту ложного доноса.

Поводом для возбуждения дела стало заявление 32-летнего мужчины об угоне его машины Opel. Во время проверки полиция установила, что в поселке Кубанском мужчина при пересечении железнодорожного переезда врезался в секцию движущегося поезда. Чтобы избежать ответственности за ДТП, водитель бросил автомобиль, позвонил в полицию и соврал об угоне, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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