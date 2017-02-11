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12:21 (мск), источник: Новый Калининград

Двое калининградцев ограбили прохожего, натянув ему на голову куртку

У мужчины забрали имущество на сумму 120 тысяч рублей.

В Калининграде полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в ограблении. Преступление было совершено еще в декабре 2016 года, сообщили в субботу «Новому Калининграду.Ru» в пресс-службе регионального УМВД.

Жертвой грабителей оказался 39-летний мужчина, который шел по Московскому проспекту. Злоумышленники натянули на голову прохожего куртку, повалили и избили. «После этого, воспользовавшись беспомощностью мужчины, нападавшие похитили у него золотые цепочку и браслет, мобильный телефон и кошелек с деньгами. Сумма ущерба составила 120 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Оба мужчин имеют судимости за незаконный оборот наркотиков. Одному из задержанных 23 года, его подельнику 26 лет. Последний также имеет несколько судимостей за кражи.

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